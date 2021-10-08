Bakanımız Sn. Soylu Batman'da Özel Harekat Şehitleri Bayraktepe Anıtı'nın Açılışına Katıldı - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu Batman'da Özel Harekat Şehitleri Bayraktepe Anıtı'nın Açılışına Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu Batman'da Özel Harekat Şehitleri Bayraktepe Anıtı'nın Açılışına Katıldı

Şehitlerimiz, ay yıldızlı bayrağımızın hür ve özgür şekilde dalgalanması için feda-i can eden kahramanlarımız.

BATMAN (Habermetre) - Şehitlerimiz, ay yıldızlı bayrağımızın hür ve özgür şekilde dalgalanması için feda-i can eden kahramanlarımız…

Biz inanıyoruz ki onlar, bizimledir, bizlerle birliktedir…

Rabbim, bizi Şehitlerimize mahcup etmesin

?? Batman | Özel Harekat Şehitleri Bayraktepe Anıtı Açılışı ???? pic. twitter. com/BCzhIu1Tom

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021

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Haber: Bakanımız Sn. Soylu Batman'da Özel Harekat Şehitleri Bayraktepe Anıtı'nın Açılışına Katıldı - Haberler
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