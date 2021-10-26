Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez-Barba ile görüştü.

Kaymakcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez-Barba'yı Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Türkiye-İspanya ilişkilerini, 7. Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarını ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini kapsamlıca ele aldık."

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