Bakan Yanık: 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' oluşturacağız

ANKARA (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sivil toplum buluşmalarımız sonucunda belirleyeceğimiz ortak hususlar doğrultusunda bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' oluşturacağız" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve etkin uygulanması, yeni hizmet modellerinin ortaya çıkarılması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla Ankara'daki bir otelde 'Sivil Toplum Buluşmaları' programı düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Basri Alagöz ve kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Yanık, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeyi önemsediklerini belirterek, "Bu buluşmalardan çıkacak sonuçları önemsiyoruz. Burada birbirinden çok farklı görüşler, çok farklı değerlendirmeler, yaklaşımlar çıkabilir. Birbirimizin değerlendirmelerini, görüşlerini alıp bunlardan bir sonuç cümlesi çıkarmaya gayret edeceğiz. Bu çalışmaları önemsiyoruz" dedi.

'SİVİL TOPLUMLA İŞ BİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI KURDUK'

2021 yılı sonuna kadar, sivil toplumla iş birliğini güçlendirmeye ve bu işbirliğinin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik olarak Sivil Toplum Buluşmaları'na devam edeceklerini ifade eden Bakan Yanık, "Sivil toplumun içinden gelen birisi olarak, bunun ne kadar etkin ve kıymetli olduğunu bizatihi yaşayan arkadaşlarınızdan birisiyim. Nitekim bu anlayışı kurumsal düzeye taşıdık ve STK'lar ile bakanlığımızın iş birliğini güçlendirmek amacıyla Sivil Toplumla İşbirliği Daire Başkanlığımızı kurduk. Daire başkanlığımızın ilk faaliyetlerinden birisi de aslında bu buluşmalar. Ayrıca STK'ların sosyal hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik eğitimler vermeye başladık. Böylelikle bakanlığımız ile sivil toplumun istişare zeminini kuvvetlendiren, toplumsal barışa hizmet eden ve demokrasi iklimini koruyan önemli bir adım attığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bugünkü amaçlarının, kadınlara yönelik faaliyetler yürüten STK temsilcileri ile iş birliğini güçlendirmek ve bu noktada yeni yöntemler belirlemek olduğunu işaret eden Bakan Yanık, daha sonra kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlattı.

'EYLEM PLANI OLUŞTURACAĞIZ'

Güçlü bir gelecek, öncü bir Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Yanık, "Sivil Toplum Buluşmalarımız sonucunda belirleyeceğimiz ortak hususlar doğrultusunda bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan 'Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' oluşturacağız. Bakanlığımızın ilk sivil toplum vizyon belgesinde yer alacak eylemleri hayata geçirerek; bakanlığımız ve sivil toplum iş birliğini güçlendirmeyi, sistematik olarak istişare ortamı oluşturmayı, ki bunu da çok önemsiyoruz, burada başlayıp burada bitmeyen, bundan sonra devam eden, sürdürülebilir bir ilişki kurmak bizim için son derece kıymetli. Bunu bakanlık politikası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede de 'Biz birlikte güçlüyüz' diyoruz" ifadelerini kullandı.