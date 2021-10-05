Bakan Varank: 'KOSGEB'le sebze meyve zaiyatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlattık' - Haberler
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Bakan Varank: "KOSGEB'le sebze meyve zaiyatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlattık"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları...

Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Yeni bir destek programının müjdesini vermek istiyorum. KOSGEB'le sebze meyve zaiyatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlattık.

Bakan Varank: KOSGEB'le sebze meyve zaiyatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlattık

Bakan Varank: KOSGEB'le sebze meyve zaiyatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlattık

Bakan Varank: KOSGEB'le sebze meyve zaiyatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlattık

Bakan Varank:
AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Varank: 'KOSGEB'le sebze meyve zaiyatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlattık' - Haberler
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