Bakan Varank:

Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Yeni bir destek programının müjdesini vermek istiyorum. KOSGEB'le sebze meyve zaiyatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlattık.