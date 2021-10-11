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Bakan Varank, Ankara ormanlarında kızıl geyikleri gözlemledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Varank, Ankara ormanlarında kızıl geyikleri gözlemledi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da bulunan ormanlarda vahşi yaşam fotoğrafçısı Doğanay Vural ile birlikte kızıl geyiklerin izini sürdü.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da bulunan ormanlarda vahşi yaşam fotoğrafçısı Doğanay Vural ile birlikte kızıl geyiklerin izini sürdü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan orman alanlarında, kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi. Varank'ın görüntüleri, Doğanay Vural'ın YouTube kanalında yayınlandı. Videoda, Varank ile Vural'ın ormanlarda geçirdikleri bir gün anlatıldı. Bakan Varank, videoda, "Doğa aşığı olan aynı zamanda doğayı insanlara tanıtmaya çalışan Doğanay ile hafta sonu güzel bir vakit geçirdik. Ankara'ya çok yakın mesafelerde Kızılcahamam'da ve Çamlıdere'de atlara bindik ve fotokapanlar kurduk ve mevsimi itibarıyla çok özel bir deneyim yaşadık" dedi.

'TAVUK GÖRMEDEN BÜYÜYEN ÇOCUKLAR VAR'

Fotokapanları toplayan Bakan Varank ve Doğanay Vural, bölgedeki köye giderek muhtar ve köylülerden bilgi aldı. Buradaki sohbette, Çamkoru'da 15 yıl önce yetiştirilerek doğaya bırakılan kızıl geyiklerin Benli Yaylası civarında olduğu belirtildi. Varank, sohbet sırasında, "Doğayı çok seviyorum, çok çalışıyoruz ama arada kaçıyoruz da. Fırsat bulunca çocuklarımızı da götürüyoruz. Ben şimdiki çocuklara çok üzülüyorum. Tavuk görmeden büyüyen, askere giden çocuklar var" diye konuştu.

GEYİKLERİN SESİNİ DİNLEDİ

Daha sonra Benli Yaylası'na geçen Varank ve Vural, geyikler için getirdikleri kaya tuzlarını bölgeye bıraktı. Burada Bakan Varank'ın "Fazlası zararlı değil mi?" sorusu üzerine Vural, "Onlar ihtiyacı kadarını kullanıyorlar" dedi. Varank da "İnsan gibi değil yani" sözleriyle karşılık verdi. Tuzlamanın ardından Vural, geyik borusu öttürerek, çiftleşme dönemindeki erkek geyikleri çağırdı. Bakan Varank, bu sırada ses için "Geyikten daha iyi" esprisini yaptı.

Varank ve Vural, daha sonra bir orman görevlisinin önerisiyle saat 04.00'te özel bölgeye giderek, erkek geyiklerin sesini dinledi.

'İLK KEZ DENEYİMLEDİM'

Videonun sonunda Doğanay Vural, "Teknolojiyle iç içe yaşadığımız bu ortamda doğaya da vakit ayırdığınız için teşekkür ederim" dedi.

Bakan Varank ise "Ben sana çok teşekkür ediyorum. Hiç böyle bir deneyim yaşamamıştım. Doğayı çok seviyorum. Fırsat buldukça geceleri çadırda kalıyorum. Fotokapanlarla yaptığımız, bindiğimiz atlar, vatandaşlarla muhabbetimiz ama en son da geyik böğürmesi o başka bir şey. İlk kez böyle bir deneyim yaşadım. Böyle bir şey beklemiyordum" diye konuştu.

- Varank

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