Bakan Varank, Ankara ormanlarında kızıl geyikleri gözlemledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan orman alanlarında, kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi. Varank'ın görüntüleri, Doğanay Vural'ın YouTube kanalında yayınlandı. Videoda, Varank ile Vural'ın ormanlarda geçirdikleri bir gün anlatıldı. Bakan Varank, videoda, "Doğa aşığı olan aynı zamanda doğayı insanlara tanıtmaya çalışan Doğanay ile hafta sonu güzel bir vakit geçirdik. Ankara'ya çok yakın mesafelerde Kızılcahamam'da ve Çamlıdere'de atlara bindik ve fotokapanlar kurduk ve mevsimi itibarıyla çok özel bir deneyim yaşadık" dedi.

Bakan Varank ise "Ben sana çok teşekkür ediyorum. Hiç böyle bir deneyim yaşamamıştım. Doğayı çok seviyorum. Fırsat buldukça geceleri çadırda kalıyorum. Fotokapanlarla yaptığımız, bindiğimiz atlar, vatandaşlarla muhabbetimiz ama en son da geyik böğürmesi o başka bir şey. İlk kez böyle bir deneyim yaşadım. Böyle bir şey beklemiyordum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri