Bakan Soylu: Van ve İstanbul'da 472 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Bakan Soylu: Van ve İstanbul'da 472 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Soylu: Van ve İstanbul'da 472 kilo eroin ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van ve İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonlarda toplam 472 kilo eroin ele geçirildiğini, 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van ve İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonlarda toplam 472 kilo eroin ele geçirildiğini, 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Van Başkale'de emniyet narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerinin operasyonunda 753 paket halinde 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildiğini, 5 şüphelinin de gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Soylu, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a düzenlenen operasyonda ise 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildiğini, 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak, personeli tebrik etti.

Bakan Soylu bir diğer paylaşımında ise Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 3 Ekim'de yapılan operasyonda 20 kilo metamfetamin ele geçirildiğini belirterek, "Devam eden operasyonda, 5 Ekim'de İstanbul Büyükçekmece'de; 248 kilo 920 gram metamfetamin, 555 kilo 500 gram kimyasal madde ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu kişi gözaltında. Bursa ve İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Bakan Soylu: Van ve İstanbul'da 472 kilo eroin ele geçirildi

Bakan Soylu: Van ve İstanbul'da 472 kilo eroin ele geçirildi

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