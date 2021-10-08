İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bir tıra düzenlenen operasyonda 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bir tıra düzenlenen operasyonda 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk polisi yakalar. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tıra düzenlenen operasyonda 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında. Kahraman polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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