Bakan Soylu: Siyasi cinayet istihbaratı yok, bu FETÖ taktiği

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Ben içişleri bakanıyım; sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?'. Yok. Milli İstihbarat Teşkilatı'mıza sorduk, böyle bir bilgi yok. Bu FETÖ taktiğidir, açık" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da otelde düzenlenen 'Trafik Birim Amirleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve 81 ilden gelen trafik şube müdürleri yer aldı. Bakan Soylu, ülkeler ölçeğinde bakıldığında trafik kazalarının neredeyse her ülke için orta boy savaşta verilen kadar can ve mal kaybına yol açtığını söyleyerek, "Buradan çıkan sonuç şudur; trafik kazaları, 21'inci yüzyılın kriminal olmayan güvenlik sorunudur. 'Kriminal olmayan' diye tarif ediyorum çünkü nihayetinde terör değildir, kasıtlı cinayet değildir, belki suç yerine hatalar neticesinde oluşur. Sadece mağdurun değil faillerinin de istemediği bir durumdur ancak etkileri ve oluşturduğu kayıplar itibarıyla trafik kazaları, gerçek anlamda küresel güvenlik sorunudur" dedi.

"Acaba bu bir şifre midir? 2016 Mart'tan sonra ne oldu? 15 Temmuz. Şu FETÖ'nün zihninizi iğfal ettiği oyunlardan kurtulun. Bu ülke size ana muhalefet partisi genel başkanlığı, muhalefet partisi genel başkanlığı veya genel başkan yardımcılığı gibi sorumluluklar vermiş. Bunları bu tip hezeyanlarla soğuk savaş döneminin siyasi oyunlarıyla manipülasyonlarıyla kirletmeyin. Kendinize de yazık edersiniz, temsil ettiğiniz kurumlara da yazık edersiniz, asıl aziz milletimize yazık edersiniz. İnanın üzülüyorum ve bu insanlara da acıyorum. Aynı işler yine bundan kısa bir süre önce 'Ben dinleniyorum' ifadesiyle makes bulmuştur. Madem dinleniyorsunuz, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak bunu söylüyorsunuz. Beni, emniyetimizi, devleti töhmet altında bırakıyorsun sonra meselenin takibi yargı alanında yapılabilecek anlayışı ortaya koymadan lafı sadece ortaya bırakan bir anlayışı temsil ediyorsun. 21'inci yüzyıl siyaseti de anlayışı da bu olmamalıdır."