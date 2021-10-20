Bakan Soylu ile Vali Karaloğlu Muhtarlarla Buluştu

DİYARBAKIR (Habermetre) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Vali Münir Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle düzenlenen programda çok sayıda muhtarla bir araya geldi.

Düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar Günü mesajı sinevizyondan yansıtıldı.

Programa Soylu ve Karaloğlu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ile merkez ve dış ilçelerdeki mahallelerde görev yapan muhtarlar katıldı.

Bakan Soylu yaptığı konuşmada 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle çok kıymetli muhtarlarla bir araya gelmekten onure olduğunu söyledi.

Ülkemizde yaşanan deprem, sel ve yangın felaketlerinde muhtarların büyük bir fedakarlık gösterdiğinin altını çizen Soylu, muhtarlık kurumunun, müessesesinin bu topraklarda ilelebet kalacağını vurguladı.

Muhtarların çalışmalarını iyi yapabilmesi için bir takım yeni teknolojiler geliştirilerek işlerini kolaylaştıracak adımlarla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımızın daha rahat ulaşabileceği bu dijital çağda muhtarlar bilgi sistemi oluşturuldu. Silah ruhsatı dahil olmak üzere, muhtarlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ömür boyu bu meseleden yararlanma konusunda bir anlayışla karşı karşıya kalmış oldular. Bütün bunlarla birlikte bugün 50 bin 340 muhtarımız adına Ankara'da sizin adınıza fidan dikiyoruz. Yetmedi, Ankara'ya geldiğiniz zaman nerede kalayım. 19 Ekim 2022 tarihinde Allah nasip ederse bir dahaki muhtarlar gününde size çok güzel bir muhtarlar evi yapacağız. Her türlü toplantı ihtiyacınızı, barınma ihtiyacınızı da karşılamış olacak. Yine bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Külliye'de sayın başkan yardımcımız ve diğer bakan arkadaşlarımızla beraber oturup saatlerce konuştuğumuz bir takım güzellemelerin yanında muhtarlarımız ile ilgili çalışmalarımız oldu. İnşallah bu çalışmaları nihayete erdirdiğimizde sizin beklentileriniz, atılacak adımlar ve bu muhtarlık müessesesinin biraz daha güçlenebilecek adımları inşallah hep birlikte atmak nasip olur. "

Vali Münir Karaloğlu ise yaptığı konuşmada Bakan Soylu'nun Muhtarlar Günü kutlamasında Ankara dışında Diyarbakır'ı tercih etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşları, büyükşehir, ilçe belediyeleri ve muhtarlarla birlikte Diyarbakır'ın yakalamış olduğu huzur ve güven ortamında Diyarbakır'ın sorunlarını çözmeye çalıştıklarına dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ı daha yaşanılacak bir yere dönüştürme konusunda talimatlarınızla gece gündüz çalışıyoruz. Kentin en ücra köşelerine ulaşma noktasında en büyük yardımcımız en büyük destekçilerimizde muhtar arkadaşlarımız. Allah onlardan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2015 yılından bu yana 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak kutlamamızı emretmesi dolayısıyla muhtarlarımızın senede bir gün de olsa sorunlarının tekrar konuşulduğu, tekrar gündeme geldiği bugünde ben tekrar sizleri Diyarbakır'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ediyorum. "

Programın ardından Soylu ile Karaloğlu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Sanat Sokağı esnafı ile bir araya geldi. Vatandaşlarla geçen koyu sohbet sonrası Soylu, esnaflara hayırlı işler diledi. Esnaf ziyaretinin ardından Millet Kıraathanesine geçen Soylu güçlü yarınların bayraktarlığını yapacak gençlerle hasbihal etti.

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