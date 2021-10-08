Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi - Haberler
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Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'da emniyet güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'da emniyet güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 405 kilo 600 gram eroinin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, olayla ilgili 2 kişinin de gözaltına alındığını belirterek, "Türk polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.

(Ali Nargüner/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

 Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

 İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
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Haber: Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi - Haberler
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