Bakan Soylu: "Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara ölü ele geçirildi" - Haberler
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Bakan Soylu: "Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara ölü ele geçirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca sınırından sızan 2 teröristin hava desteği ve kara operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukurca sınırından sızan 2 teröristin hava desteği ve kara operasyonuyla ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi: Çukurca sınırından sızan 2 terörist; J- Siha, yakın hava desteği ve ayrıca kara ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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