Bakan Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlunun nikahına katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın'ın Bursa'da düzenlenen nikah törenine katıldı. Törenden önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, yetim ve öksüz çocuklar için düzenlediği 'Çocukların Düşü Bursa'nın Gülüşü Projesi' etkinliklerinde konuşan Soylu, "İdlib'de 3,8 milyon insan var, Fırat Kalkanı bölgesinde 1,2 milyon insan var, Afrin'de 600 bin insan var, Tel Abyad, Rasulayn'da 300 bin insan var. Orada yetimler var, yetim evleri var. Biz o kadar onurlu ve büyük bir milletiz ki, bize bırakılan emanetlere hiçbir zaman sırtımızı dönmedik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın'ın nikah törenine katılmak için Bursa'ya geldi. Nikah töreninden önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, yetim ve öksüz çocukların hayallerini anlatan mektupların yazıldığı, "Çocukların Düşü Bursa'nın Gülüşü Projesi" etkinliğine katılıp, mektup yazan çocuklarla bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı daha çok iş olduğuna değinerek Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı.

Bakan Soylu, buradaki programın ardından Başdanışmanı Harun Akın'ın oğlu Enis Yiğit Akın'ın nikahına geçti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın kıydığı nikahta şahitlik eden Soylu, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluk diledi.