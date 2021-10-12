Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti (2)
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "İlkini gerçekleştirdiğimiz Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nda; terör ve güvenlik, göç yönetimi, uyuşturucu ve insan ticareti ile mücadele, kaçakçılık ve organize suçla mücadele ile güncel konularda faydalı ve yapıcı istişarelerde bulunduk. Ele aldığımız küresel ve bölgesel meselelere samimi yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte eş güdüm ve iş birliğimizin güçlenerek artmasını ümit ediyorum" dedi.
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