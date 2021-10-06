Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü - Haberler
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Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; koronavirüs tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve göçle mücadele konuları ele alındı.

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e...

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e...
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