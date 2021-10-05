Bakan Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda konuşması Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda konuşması
Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.