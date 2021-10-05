Bakan Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı - Haberler
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Bakan Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda konuşması Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stantları gezmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yetkililerden bilgi alması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda konuşması

Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı

Bakan Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı

Bakan Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı

Bakan Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı
AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e...

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e...
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Haber: Bakan Soylu, 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı - Haberler
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