BAKAN PAKDEMİRLİ, KARAMAN TARIM VE ORMAN SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

KARAMAN (Habermetre) - ?

Çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak için Karaman'a giden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Karaman tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, sektör buluşmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, sektör temsilcileriyle Bakanlık çalışanlarının bir araya geldiğini ve sorunlara direkt çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, dünyanın son 1, 5 yıldır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Henüz tabii ki ağzımızdaki maskeleri tamamen söküp atamadık maalesef. Bu biraz da zaman alacak gibi gözüküyor. Bunun da topluma, dünyaya, küresel boyutta bir yükü var. Ciddi şekilde tüm dünyada pandemiyle beraber fiyatlar arttı. Hem emtia fiyatları arttı, hem çiftçimizin girdi fiyatları arttı, hem de tüketicilerde de bugün bir isyan var. Ayçiçek fiyat yapısı dün itibarıyla 1400 dolar civarındaydı dünya piyasasında. Aynı gün bir sene evvel bu 800 dolardı. Yüzde 100'lere varan çok ciddi artışlar var. Hububat, buğday 200 dolarlardan geldi 330 dolarlı fiyatlara dayandı. Sürekli olarak da bu fiyatlar oynarlık içerisinde. Diğer tüm ürünlerde çok ciddi bir artış var. "

Bu fiyat artışlarının şu ana kadar çiftçiyi önemli derecede etkilemediğini dile getiren Pakdemirli, buna rağmen çiftçide bir kaygı olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, çiftçinin de gübre, tohum ve ilaç gibi diğer maliyetlerinde de artış yaşandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bu artışları geçici olarak görmekle beraber çiftçimizin de bu kaygısını gidermek anlamında şunu söylüyorum; özellikle bu sonbahar döneminde çiftçimiz maliyetleri karşılayarak üretimine devam etsin. Hasat döneminde biz son 3 senedir ve genel anlamda da son 20 senedir çiftçimizi hiç üzmediğimiz gibi bu sene de hiç üzmeyeceğiz. Maliyet ne olursa olsun maliyetini karşılayacak şekilde biz alım fiyatlarımızı buna göre ayarlayacağız ya da piyasa fiyatlarını buna göre ayarlayacağız. O yüzden çiftçimizin üretimle ilgili bir endişesi olmasın. "

ELMA HASADINDA 2021 YILI TAHMİNİ 4 MİLYON 264 BİN TON

Bakan Pakdemirli toplantı öncesi ise bir elma bahçesindeki hasada katıldı. Pakdemirli, kullandığı traktörle tarım işçilerine bir süre yardım etti.

Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de 170 bin hektar alanda yaklaşık 4, 5 milyon ton elma üretildiğini belirterek, 2002'den bu yana elma üretim alanlarının yüzde 15, üretimin de yüzde 95 arttığını söyledi.

Elma hasadında 2021 yılı tahmininin 4 milyon 264 bin ton olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"İnşallah ürünümüz bu sene bol ve bereketli. Karaman ağaç sayısı bakımından Türkiye'de 2. sırada ama hedefi Isparta'yı sollamak. Onlara başarılar diliyoruz. Dünyada dekardan 1670 kilogram verim alınıyor. Türkiye'de bu 1750 kilogram civarında. Dekarda verimimiz son 19 yılda yüzde 70'in üzerinde arttı. Dünya elma üretiminde Türkiye 3. sırada. 2002'de 15 bin ton elma ihraç ederken, 2020'de 13 misli artışla 211 bin ton elma ihracatımız var, 111 milyon dolar parasal değerle. 2021'de de 8 ayda 2020'den daha fazla ihracat yaparak 118 milyon dolarlık bir ihracata imza atılmış oldu. "

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