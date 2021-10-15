Bakan Pakdemirli: Kadınlarımız artık girişimci, iş veren, istihdam sağlayan konumuna gelmiştir (2)

FABRİKA ZİYARETİNDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2021- 2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Kemalpaşa ilçesine geçti. Bakan Pakdemirli, burada, organik kuru meyve, fındık ve dondurulmuş meyve üretimi ve paketlemesi yapan bir fabrikaya ziyarette bulundu. Ziyarette Pakdemirli'ye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de eşlik etti. İşletme hakkında bilgi alan Pakdemirli, fabrikayı gezdikten sonra ayrıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,