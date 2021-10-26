BAKAN PAKDEMİRLİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAKANLAR KONFERANSINA KATILDI - Haberler
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BAKAN PAKDEMİRLİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAKANLAR KONFERANSINA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına katılan Bakan Pakdemirli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına katılan Bakan Pakdemirli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da dün başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın ikinci gününde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 20 bakan ve 14 bakan yardımcısı, 8 büyükelçikonsolos ile 11 uluslararası kuruluş temsilcisinin katıldığı konferansta yarın Bakan Pakdemirli konuşma yapacak. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde gıda güvenliğini sağlamak için gıda sistemlerinin iyileştirilmesi ile ilgili konuların ele alınacağı konferans 27 Ekim'de sonuç bildirgesinin açıklanması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erecek.

BAKAN PAKDEMİRLİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAKANLAR KONFERANSINA KATILDI

BAKAN PAKDEMİRLİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAKANLAR KONFERANSINA KATILDI

BAKAN PAKDEMİRLİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAKANLAR KONFERANSINA KATILDI

BAKAN PAKDEMİRLİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAKANLAR KONFERANSINA KATILDI
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