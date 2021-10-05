Bakan Pakdemirli: "İlk milli yerli üretim elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik"
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Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon...
Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: " İlk milli yerli üretim elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. 105 Beygir gücünde
45 dakikada yüzde yüz şarj olan ve 8 kat daha az yakıt tüketimi sağlayan elektrikli traktörümüzün seri üretimine önümüzdeki ocak ayında başlıyoruz."