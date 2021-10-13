Bakan Pakdemirli: Hedefimiz, yanan alanların ağaçlandırmasını 1 yılda tamamlamak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'na katıldı. Yangın öncesi, sırası ve sonrası başta olmak üzere ulusal ve uluslararası iletişim konularının değerlendirileceği çalıştaya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Sait Kocabay ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe katıldı. Üniversitelerden akademisyenler ile sivil toplum kuruluşları, bakanlık ve genel müdürlüklerin ilgili birimleri, ilgili bakanlıkların ve mahalli idarelerinin temsilcilerinin yer aldığı çalıştayda 'Orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi', 'Orman yangınları ile mücadelede teknolojik gelişmeler ve inovatif yaklaşımlar' ve 'Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması' konuları ele alınacak.

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