Bakan Pakdemirli'den besicilere müjde

MERSİN (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sürü büyütme ve yenileme desteğinin yüzde 25 artırarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğinin de yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koyun ve keçi yetiştiricilerine Mersin'den seslendi, müjdeyi verdi. "Bildiğiniz üzere geçen yıl anaç koyun desteğini yüzde 20 artışla 30 liraya, anaç keçi desteğini de yüzde 40 artışla 35 liraya yükselttiğimizin müjdesini küçükbaş hayvancılığın merkezi konumu olan Mersin'den vermiştik. Bugün yine Mersin'den sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğini de yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu müjdelerimiz başta siz Mersinli yetiştiricilerimiz olmak üzere tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Bakan Pakdemirli güçlü gelecek vurgusu da yaparak "İnanıyorum ki 2021 de küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacak. Biz Bakanlık olarak yanınızda, sağınızda, solunuzda ve arkanızdayız. İnşallah bu sene de destek bizden, yetiştirmek sizden. " diye konuştu.

Pakdemirli, konuşmasının ardından yem, su tankeri ve römork desteği alan çiftçilere hediye çeklerini takdim etti. tarım orman bakan bekir pakdemirli destek koyun keçi çoban

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