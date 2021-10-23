BAKAN ÖZER, KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile bir araya geldi. Bakan Özer'in Nagavci ile görüşmesi, Kosova'nın başkenti Priştine'deki bakanlık binasında basına kapalı gerçekleşti. Özer ve Nagavci'nin heyetlerinin de katıldığı görüşmenin ardından Bakan Özer, Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından kabul edildi. Bu görüşmede, Nagavci, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve diğer temsilciler hazır bulundu. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Maarif Vakfı ve Elena Gjika okullarına ziyaret Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programı kapsamında Maarif Vakfı Priştine Okulu ile Elena Gjika İlkokulunu ziyaret etti. Başkenti Priştine'deki Türkçe ve Arnavutça eğitim veren Elena Gjika İlkokulu ziyaretinde Özer'e Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka eşlik etti. Okul ziyaretinde öğrencilere çanta hediye eden Özer, törendeki konuşmasında iki günlük ziyarette heyetler arası görüşmelerde Kosova ile eğitim iş birliklerinin geliştirilmesi konusunun ele alındığını söyledi. Özellikle öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri ve Kosova'da robotik kodlama dijital altyapısının iyileştirmesi konularında iş birlikleri yapacaklarını belirten Özer, "Bu okulumuz, Kosova'da kritik anlamları olan bir okul. Hem Arnavutça hem de Türkçe eğitim veriyor ve Priştine'nin en eski okullarından biri. Dolayısıyla karşılıklı iş birliğini geliştirmeyle ilgili iyi niyetimizin bir nişanesi olarak bu okulumuzun tüm dijital altyapısı, robotik kodlamadan animasyon ve dijital içerik geliştirmeye tüm laboratuvarların kurulması konularında Milli Eğitim Bakanlığı olarak destek vermeye hazırız. " dedi. Eğitimde Kosova ile iş birliği yapmaktan ve yeni açılımlara yol almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Özer, "Eğer uygun görürseniz 185 bilim ve sanat merkezimizdeki her bir güçlü alan ile ilgili laboratuvarları bu okulumuzda kurabiliriz. Kosova'nın farklı şehirlerindeki öğrencilere de buraya gelip bu eğitimleri almayla ilgili imkan sunulabilir. " diye konuştu. Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Nagavci de hangi dilde eğitim gördüklerini gözetmeksizin tüm topluluklara eşit hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Nagavci, "Kosova Cumhuriyeti Hükümeti olarak tüm vatandaşlara eşit fırsatlar sağlamakla ilgileniyoruz ve kararlıyız. Tüm toplulukların çocuklarına eşit fırsatlar sağlamak için bu yıl ilk kez tüm ders kitaplarını tüm toplulukların dillerine tercüme ettirdik ve her iki ülkeye de fayda sağlayacak olsn öğretmenlerin teknoloji, yüksek öğrenim gibi alanlarda mesleki gelişimlerinde deneyim alışverişini sağlayan ortak bir anlaşmanın imzalanmasıyla da süreci resmileştireceğiz. " değerlendirmesinde bulundu. Tören kapsamında, Kosova Yapay Zeka ve STEAM Merkezi Projesi konulu bir sunum da gerçekleştirildi. Yetkililerden okulun çalışmaları hakkında bilgi alan Özer; burada kimya, biyoloji, resim ve müzik sınıflarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti. Kosova ziyaretinde, Bakan Özer'e AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural da eşlik etti.

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