Bakan Özer: "İkinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87" - Haberler
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Bakan Özer: "İkinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Özer:

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş."

"(Covid-19 aşısı) Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87."

"2023 yılında hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi erişimi yüzde 100 oranına çıkarmaktır."

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