Bakan Özer: "İkinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87"

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş."

"(Covid-19 aşısı) Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87."

"2023 yılında hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi erişimi yüzde 100 oranına çıkarmaktır."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri