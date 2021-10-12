Bakan Özer duyurdu: '750 engelli öğretmen ataması için başvurular 8 Kasım'da başlıyor' - Haberler
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Bakan Özer duyurdu: "750 engelli öğretmen ataması için başvurular 8 Kasım'da başlıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Özer duyurdu:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirten Bakan Özer, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

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