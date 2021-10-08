Bakan Özer: Aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'deki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesine büyük önem verdiklerini söyledi. Kente 750 milyon TL'lik yatırım yapılacağını belirten Özer, ülke genelinde okullardaki aşılanma ve eğitim durumu hakkında da bilgi verdi. Özer, "Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır" dedi.

Balıkesir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı çıkışında konuşan Bakan Özer, Balıkesir'de 235 milyon TL'lik yatırımın devam ettiğini, yeni projelerin maliyetinin de 500 milyon TL'nin üzerinde olacağını hatırlatarak, "Şu anda Balıkesir ve 2021 yılında yaklaşık 235 milyonluk yatırım devam ediyor. Bunlar yeni okul yapımları, güçlendirme kapsamındaki yatırımlar. 'Git-yap' kapsamındaki yatırımlar. Şimdi buradaki değerlendirme toplantımızda acil ihtiyaçlarla ilgili yatırımlar, bu 235 milyonluk yatırım ilave olarak yeni yatırımlar yapma kararı aldık. Yatırımları ikiye katlamış olduk. 750 milyonluk bir yatırımı, Balıkesir'imizle buluşturmuş olduk. İnşallah bunları hızlı bir şekilde uygulamaya geçirip, artık bundan sonra Balıkesir'de eksiklikler, ihtiyaçlar değil eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz, çok daha iyi noktaya nasıl taşıyabiliriz ve sadece Türkiye'deki değil dünyadaki akranlarıyla kentteki çocuklarımızın yarışmasını, rekabet etmesini nasıl sağlayabiliriz; onlara bakacağız" dedi.

Projeler hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi ve Ebabil Dron Takımı Kaptanı Ecem Sultan Çamlı, "Burada özellikle yerli ve milli insansız hava aracı ücretimi üzerine çalışıyoruz. Şu anda tarımsal ilaçlama dron prototipimiz var. Prototip olduğu için 2 litre kadar taşıma kapasitesine sahip. Bunun ekstra özelliği yaptığımız sistemle ilaçlama sırasında güç kaybı yaşamaması. Bu da daha verimli ve daha uzun süre ilaçlama yapmasına katkı sağlıyor. Bakanımız da sağ olsun, desteklerini esirgemeyeceğini, böyle güzel liselerle üniversitelerin birlikte çalışıp, iş birliği yapacağını vurguladı. Destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.