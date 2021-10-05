Bakan Özer, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Özer, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Bakan Özer, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Özer, mesajında, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham alarak, ülkemizde ve dünyada çocuklar ve yarınlar için fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay internet sitesinde yayınlanacak

MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay internet sitesinde yayınlanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Vladimir Putin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Özer, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:10:30. #1.17#