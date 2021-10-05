Bakan Özer, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Özer, mesajında, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham alarak, ülkemizde ve dünyada çocuklar ve yarınlar için fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.