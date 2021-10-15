Bakan Kurum: Yeşil dönüşüme liderlik eden ülke olmak istiyoruz (2)

BAKANLAR KURUM VE PAKDEMİRLİ DEÜ AKADEMİK YILI AÇILIŞINA KATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fahri doktora takdim töreninin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) 2021- 2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törende AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Törende Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu tarafından semazen gösterisi düzenledi. Törende konuşma yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Pandeminin getirdiği şartlar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiştik. Bu yıl ise yeniden başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Salgınla hep beraber birçok yeni şey öğrendik. Alışkanlıklarımızı değiştirdik. Çalışma ve sosyal hayatımızda düzenlemeler yaptık. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi dijital platforma taşıdık. Hayatımızı tehdit eden küresel felaketle topyekun mücadele ettik. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Geleceğimizi planlamayı elden bırakmadık. Bu töreni felaket karşısında bir arada kalabilmenin bir göstergesi olarak da düşünüyoruz. İnsanlığın geçirdiği bu talihsiz dönemde üniversite olarak mezun ve vatandaşlarımızın sağlığından, sorumluluklarımızdan ödün vermedik. Geçmişte olduğu gibi pandemi sürecinde de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseköğretim kurumları için ortaya koyduğu hedefleri yerine getirmeye gayret ettik" dedi.