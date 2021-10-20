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Bakan Kurum, Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği Başkanı Karaman'ı kabul etti

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Bakan Kurum, Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği Başkanı Karaman'ı kabul etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman ile görüştü.

KARAMAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman ile görüştü.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dernek Başkanı Karaman ile bir araya geldiklerini belirterek, "Sıfır Atık Hareketi'ne destek veren ve ülkemizin yeşil ekonomisine katkı sağlayan derneğimizle birlikte daha temiz bir çevre, daha güzel bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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