Bakan Koca:  Yaygın aşılamayla şartlar değişecek - Haberler
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Bakan Koca:  Yaygın aşılamayla şartlar değişecek

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Bakan Koca:  Yaygın aşılamayla şartlar değişecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yaygın aşılamayla şartlar değişecek.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların salgınla mücadelede umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirterek, "Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli! Eğer umutsuz olursak, yapmamız gerekenleri yapma gücünü ve isteğini kendimizde bulamayız. Hem salgına karşı hem salgın ortamında süren hayatımızda! Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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