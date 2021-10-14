Bakan Koca, vatandaşları 'Turkovac' için 'gönüllü' olmaya çağırdı - Haberler
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Bakan Koca, vatandaşları 'Turkovac' için 'gönüllü' olmaya çağırdı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Bakan Koca, vatandaşları 'Turkovac' için 'gönüllü' olmaya çağırdı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları Turkovac çalışmalarında gönüllü olmaya davet etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları Turkovac çalışmalarında gönüllü olmaya davet etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Başvuru: http://enabiz.gov.tr ALO 184" ifadelerini kullandı.


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Haber: Bakan Koca, vatandaşları 'Turkovac' için 'gönüllü' olmaya çağırdı - Haberler
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