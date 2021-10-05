TEKİRDAĞ (İHA) - - Bakan Koca sevindirici haberi paylaştı, İl Sağlık Müdürü önümüzdeki 3 mevsime işaret etti

Maviye dönüşen Tekirdağ Sonbahar, Kış ve İlkbahar'da koronayı rahat geçirecek

TEKİRDAĞ - Sağlık Bakanı Koca, Tekirdağ ile ilgili sevindirici haberi dün gece paylaşmasının ardından açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Kalkan, aşıdaki bu oranlar sayesinde Sonbahar, Kış ve İlkbaharın rahat geçirilebileceğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam Tekirdağ'a yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşım ile sevindirici haberi verdi. İkinci dozda yüzde 75'lik oranla mavi kategoriye dönüştüğü konusunda Bakan Koca tarafından yapılan paylaşımın ardından Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da açıklama yaptı. Dr. Kalkan açıklamasında, Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara teşekkür ederek, bu oranın önümüzdeki 3 mevsimi daha rahat geçirileceğinin anlamına geldiğini ifade etti.

"Kurallardan taviz vermeyeceğiz"

"Öncellikle vatandaşlarımıza aşılama çalışmalarına gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, "Bu Sonbaharı, Kışı ve İlkbaharı rahat geçireceğimiz anlamına geliyor. Rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat göstererek, aşılanmamış bireyleri ikna çalışmalarını da bu arada sürdürerek, daha iyi yerlere geleceğimizi ümit ediyoruz. İlimiz 2 doz aşılamada mavi ille arasına girmiş bulunmaktadır. Birinci dozda da iller arasında daha sağlıklı olma yarışı devam ediyor. Bu anlamda da ilk üçte tamamlamıştık. Baharda sevdiklerimizle birlikte kucaklaşmak istiyorsak, iyi bir bahar karşılaması yapmak istiyorsak bu kurallardan taviz vermeyeceğiz. Verenleri de bize yakışan usul ve davranışlarla uyararak, dikkatli olmaya davet edeceğiz. Çünkü zincirin en yumuşak, kırılabilir halkası maalesef aşıdan imtina eden vatandaşlarımız olmaktadır. Bunu topluca şehrimizden, ülkemizden, tüm dünyadan biran önce göndermek istiyorsak tedbirlere hiçbir zaman rehavet göstermeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı, tekrar tekrar aşı gibi ucuz yöntemle gerçekleşebilecek, daha sonra çok pahalı bedellerle ödememize yol açabilecek duruma biz koruma imkanından yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

"Aşılanmış insanda aynı şekilde bu tedbirlerle birlikte yaşamalıdır"

Kalkan açıklamasının devamında, "Toplumsal olarak yüzde 80'lerin üzerinde, çift doz aşıda ve belki bundan sonra ihtiyaç duyulması halinde yapılacak hatırlatıcı doz denilen yeni aşılar gündeme gelebilecektir. Bu anlamada aşılanma çalışmalarımızla paralel, korunmayı da bir kültür haline getirmeliyiz. Bu bizimle yaşayacak bir kültürdür. Aslında medeniyetimizde ve öz değerlerimizde de temizlik gibi, bir başka insanın hakkına, hukukuna riayet etmek gibi çok temel değerlere sahibiz. Aşılanmayan insan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insan bu toplumda bu hadisenin devamını sağlamaktadır. Ama aşılanmış insanda aynı şekilde bu tedbirlerle birlikte yaşamalıdır. Bu bir kültürdür bu kültür giderek toplumumuza yerleşiyor. Ben ümit varım, daha da ümitli olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tekirdağlı bir vatandaş ise, "Vatandaş gecikmeden aşılarını yapsın. Yalan propagandalar var, yanlış propagandalar var. Aşı aleyhinde konuşanlar var. Vatandaşlar bu konuda etkilenmesin. En kısa zamanda aşılarını yaptırsınlar" dediler.