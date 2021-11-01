Bakan Koca, okulların kapanma ihtimalinin Bilim Kurulunun gündeminde olmadığını bildirdi - Haberler
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Bakan Koca, okulların kapanma ihtimalinin Bilim Kurulunun gündeminde olmadığını bildirdi

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Bakan Koca, okulların kapanma ihtimalinin Bilim Kurulunun gündeminde olmadığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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