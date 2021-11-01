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Bakan Koca'nın köpeğinin videosu 7,1 milyon izlendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca'nın köpeğinin videosu 7,1 milyon izlendi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, doğum yapan köpeği Sultan'ın sosyal medyada paylaştığı videosu 24 saatte 7,1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, doğum yapan köpeği Sultan'ın sosyal medyada paylaştığı videosu 24 saatte 7,1 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Bakan Koca, dün sosyal medya hesaplarından, yeni doğum yapan köpeği Sultan'ı yavrularıyla birlikte severken çekilen görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı. Bakan Koca, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, 'analı, babalı büyüsünler' dedi. Birazcık büyüsünler, isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil" ifadelerini kullandı.Bakan Koca'nın Instagram'daki paylaşımı 24 saatte 7,1 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bakan Koca'ya ait bu videonun en çok izlenen paylaşımı olduğu belirtildi.


Bakan Koca'nın köpeğinin videosu 7,1 milyon izlendi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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