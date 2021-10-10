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Bakan Koca'dan gençlere çağrı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sayılar değişiyor ama tehlike hala devam ediyor.

ANKARA (İHA) - Sayılar değişiyor ama tehlike hala devam ediyor..

Vaka sayısı 30 bin sınırından aşağıda, can kaybı ise

yeniden 200'ün üzerinde..

Son durumu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençlere seslendi. 'En yüksek oranı siz oluşturuyorsunuz' diyan Koca, 'Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!' ifadelerini kullandı..

Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasını

da güncelledi..

25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya

ve Ardahan oldu..

Zonguldak ise 557,17 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı..

3 büyük ilde de vaka yoğunluklarında artış yaşandı.. Bu oran İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 kayıtlara geçti..

Bakan Koca'dan gençlere çağrı

Bakan Koca'dan gençlere çağrı

Bakan Koca'dan gençlere çağrı

Bakan Koca'dan gençlere çağrı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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