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Bakan Koca'dan aşı olma çağrısı!

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Bakan Koca'dan aşı olma çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara aşı olma çağrısını yineledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara aşı olma çağrısını yineledi. Bakan Koca, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" dedi.

(İHA)

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