Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı (2)

'LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımında, "Hastalarımızın 'aşınızı olun' uyarılarına kulak verin. Bilim insanları virüsü, hastalığı ise asıl yaşayanlar biliyor. En çok da hiç aşı olmayanlar veya aşılarını eksik bırakanlar. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri