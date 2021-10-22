Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı (2) - Haberler
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Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı (2)

'LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN'Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımında, "Hastalarımızın 'aşınızı olun' uyarılarına kulak verin.

'LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımında, "Hastalarımızın 'aşınızı olun' uyarılarına kulak verin. Bilim insanları virüsü, hastalığı ise asıl yaşayanlar biliyor. En çok da hiç aşı olmayanlar veya aşılarını eksik bırakanlar. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" dedi.


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