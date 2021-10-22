Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısını yineleyerek "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19'a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri 'keşke aşı olmasaydım' demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri