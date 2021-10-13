Bakan Koca: Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmayan gençlerin oranı arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca: Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmayan gençlerin oranı arttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Bakan Koca: Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmayan gençlerin oranı arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün hastaneye yatışı yapılan Covid-19 hastalarını incelediğini, aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranının arttığını belirtti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün hastaneye yatışı yapılan Covid-19 hastalarını incelediğini, aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranının arttığını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Koronayı hafif geçirdim' diye sevinmeyin! Hastalıktan sonra kan pıhtılaşması riski artıyor

"Koronayı hafif geçirdim" diye sevinmeyin! Hastalıktan sonra kan pıhtılaşması riski artıyor

 Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

 Korona geçirenlerin damarlarında pıhtılaşma olabildiğini söyleyen profesörden uyarı: Vakit geçirmeden doktora görünün

Korona geçirenlerin damarlarında pıhtılaşma olabildiğini söyleyen profesörden uyarı: Vakit geçirmeden doktora görünün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatih Terim Mesut Özil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hakan Binbaşgil Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Tamer Karadağlı Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Koca: Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmayan gençlerin oranı arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 09:17:51. #1.13#