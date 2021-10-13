Bakan Koca: Covid-19 hastaları içinde aşı yaptırmayan gençlerin oranı arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün hastaneye yatışı yapılan Covid-19 hastalarını incelediğini, aşı yaptırmamış gençlerin hastalar içindeki oranının arttığını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri