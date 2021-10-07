Bakan Koca: 'Covid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sıradayız' - Haberler
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Bakan Koca: "Covid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sıradayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sıradayız! Bu başarının çok sayıda nedeni var. Bunlardan biri, sağlık çalışanlarımızın içten ve eşsiz çabası" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sıradayız! Bu başarının çok sayıda nedeni var. Bunlardan biri, sağlık çalışanlarımızın içten ve eşsiz çabası" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile mücadele kapsamında en çok aşı yapan ülkeler arasında Türkiye'nin, dünyada 7'nci sırada yer aldığını kaydetti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bakan Koca, bu başarının arkasında sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çabasının yer aldığını vurguladı. Öte yandan Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan video ise Samsun'da oluşturulan aşı çağrı ekiplerinin vatandaşları kimi zaman telefonla kimi zaman ise görüntülü şekilde arayarak korona aşısı olmaya ikna ettiği anlar kaydedildi. Bu kapsamda aşı çağrı ekibinde olan ve videoda da yer alan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu, 2 bin kişiyi telefonla aşı olmaya ikna etti. Bakan Koca, İHA'nın yaptığı haberi referans gösterdiği paylaşımında, "Covid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sıradayız! Bu başarının çok sayıda nedeni var. Bunlardan biri, sağlık çalışanlarımızın içten ve eşsiz çabası. Videoyu izleyince bunu daha iyi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

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Haber: Bakan Koca: 'Covid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sıradayız' - Haberler
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