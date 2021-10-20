Bakan Koca: "Bugünkü vefat sayımız 214" - Haberler
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Bakan Koca: "Bugünkü vefat sayımız 214"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık Bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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