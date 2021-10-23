Bakan Koca: "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
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