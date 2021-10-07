Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında "Türk voleyboluna büyük katkıları bulunan iki kulübün karşılaştığı 2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, Spor Toto'yu yenerek kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Karşılaşma sonuna kadar başa baş süren mücadele ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan her iki takımımızı da tebrik ediyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.