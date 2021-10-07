Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel
Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında "Türk voleyboluna büyük katkıları bulunan iki kulübün karşılaştığı 2021 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, Spor Toto'yu yenerek kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Karşılaşma sonuna kadar başa baş süren mücadele ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan her iki takımımızı da tebrik ediyor, yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Son Dakika Haberleri
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Gökhan Çıra Burak Sergen Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Kerem Aktürkoğlu Marcao Mesut Özil Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart'a tebrik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 23:07:32. #1.12#