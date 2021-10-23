Bakan Kasapoğlu, milli kick boksçuları kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 42 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 42 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "İtalya'nın Jesolo şehrinde düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 8'i altın, 14'ü gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 42 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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