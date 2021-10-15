Bakan Karaismailoğlu, Ümraniye Belediyesi'ni ziyaret etti

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Ümraniye'de devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ümraniye Belediye Başkanlığı binasında gerçekleşen görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmede Başkan Yıldırım, Bakan Karaismailoğlu'na ilçede yapılan çalışmalarla ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra bina içinde yer alan Ümraniye Belediyesi El Sanatları Sergisi'ni ziyaret ederek, eserler hakkında Başkan Yıldırım'dan bilgi aldı.