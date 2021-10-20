Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor (2)

SAMSUN (DHA) - 'GELİŞMEKTE OLAN TÜM ÜLKELER, TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, Başkan Mustafa Demir ile görüştü. Ardından esnafı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, " Türkiye, son 19 yılda bazılarının hayal ettiği, bazılarının hayal bile edemediği çok büyük işleri başardı. Devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. 19 yıldır Türkiye'de bölünmüş yol uzunluğu 28 bin 300 kilometrenin üzerine çıkmıştır. Kısa vadedeki hedefimiz ise bunu 30 bin kilometreye çıkarmaktır. Hava yollarını halkın yolu yaparak, 26 olan havalimanı 56'ya çıkardık. Demir yollarında da önemli yatırımlarımız var. Bütün dünyanın gıptayla baktığı, teknolojik ve mühendislik harikası projeleri ülkemize kazandırdık. 'Bu tamam, yeter' hiçbir zaman denemedik ve demeyeceğiz. Çünkü talepler, ihtiyaçlar bitmiyor, hareketlilik artıyor. Ekonomideki gelişmeler, ihracat rakamlarının coşması, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ülkelerden biri olması, bu güçlü ulaştırma altyapısının üzerine oluyor. Son 19 yılda dünyanın gıptayla baktığı çok özel projeler yaptık. İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük transit merkezi olmuştur. Siz sakın oturdukları yerden yalan yanlış rakam ortaya atan kişilere itibar etmeyin. Çünkü bu projeler artık ülkemizin bir kıymeti ve değeridir. Kuzey Marmara Otoyolu, 8 milyar dolarlık bir projedir. Osmangazi Köprüsü'nün üzerinde olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde İstanbul-İzmir arası 3,5 saate düştü. Aynı zamanda yol da 100 kilometre kısaltıldı. Bizim ulaştırma altyapı projelerimiz bir akarsu gibidir. Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını artırıyor" dedi.

Türkiye'nin her noktasında eşit paylaşımlı projeler yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak yaşamın olduğu her noktada varız. Hayat ulaştığınız kadar gelişiyor ve büyüyor. Biz de bu bilinçle yaptığımız yatırımların da üzerine koyarak, kara, hava, deniz, demir yolları ve uzayda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2023 çok önemli ve bu dönemi güçlü bir şekilde atlatacağız. Türkiye'deki bu büyük gelişim, dünyanın da gündeminde. Bizim göçmen ve gurbetçi kardeşlerimiz, Avrupa'da dolaşırken Avrupa ülkelerine hayran hayran bakarlardı ama dünya tersine döndü. Şimdi ülkemizi gördüklerinde gurur duyarak, gurbete gidiyorlar. Gelişmekte olan tüm ülkeler, Türkiye'yi örnek alıyor. Ülkemize gelip, bu bilgi birikimden nasıl faydalanırım diye bizlerden görüş alıyorlar. Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip bir ülke olarak 2023'ü atlattıktan sonra artık Türkiye, dünyanın yön veren ülkelerinden birisi olacak. Samsun'da da çok önemli projeler yaptık. Bu projelerimiz devam edecek. Havza-Vezirköprü'de çalışmalara başladı. Havza OBS'yle ilgili talepleri de aldık. Samsun'la ilgili talepleri aldık, gerekli istişareleri yaptık. Önümüzdeki sene TEKNOFEST'in Samsun'da yapılacak olması gurur verici, biz de bakanlık olarak tüm desteğimizi vereceğiz" diye konuştu.