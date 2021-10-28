Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

AYANCIK, SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Afetin ilk günleri gibi burada çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah milletimizi rahata, huzura erdirecek, yaşam kalitesini yükseltecek projelerimizi bir bir bitirip hizmete alacağız." dedi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, ardından helikopterle Ayancık ilçesine geldi. Karaismailoğlu, burada 11 Ağustos'taki selden iş yerleri hasar gören sanayi esnafını ziyaret etti.

Selde zarar görmesinin ardından yeniden yapımına başlanan Otogar Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere, 11 Ağustos'taki selin ülke tarihinin en önemli afetlerinden biri olduğunu söyledi.

Türk milleti ile devletin bütün kurumlarının topyekun mücadele verdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Böyle büyük bir afeti çok az hasarla atlattık. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Afetin etkilerini ortadan kaldırmıştık, hayatı normale döndürmüştük. Bundan sonra kalıcı işlerimizi, kalıcı projelerimizi bitirdik. Artık onların imalatlarını yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ve Sinop'un Türkeli ilçelerinde devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, Ayancık ilçesinin afetten en çok etkilenen yerler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, Ayancık'ta yeniden inşa edilen Otogar ile Şevki Şentürk köprülerinin selde yıkıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"48 saat gibi çok kısa sürede geçici köprü yaparak vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Bir taraftan da projelerimize başlamıştık. Artık burada da kalıcı projelerimizi tamamladık. Şu an imalatları devam ediyor. Otogar Köprüsü'nü en geç 20 gün içerisinde tamamlamayı hedefledik. Kuzeydeki Şevki Şentürk Köprüsü'nü de bunun ardından hizmete alacağız. Yine bölgede köy yolları olsun, Türkeli-Ayancık arasındaki yollar olsun, Çatalzeytin-Devrekani, Abana-Bozkurt-Devrekani yollarının bütün ihalelerini yaptık."

Bölgede hummalı bir çalışma olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "İnşallah bunları takip edip kısa sürede bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu işler bitene kadar takipte olacağız. Afetin ilk günleri gibi burada çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah milletimizi rahata, huzura erdirecek, yaşam kalitesini yükseltecek projelerimizi bir bir bitirip hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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