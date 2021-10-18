Bakan Pakdemirli Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.
Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlemizin öncüsü, değerli büyüğümüz Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri