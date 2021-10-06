Bakan Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ve PAB Başkanı Pacheco ile görüştü - Haberler
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Bakan Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ve PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Bakan Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ve PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ve beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ve beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı kabul etti.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Adalet Akademisi koordinatörlüğünde, Türk Konseyi Yargı Akademileri Birliği Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi Rektörü Elçin Halefovş, Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı Bilim-Eğitim Merkezi Reisi Mübariz Ahmedov, Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Adalet Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Shakir Shayakhmetov, Kırgızistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Yargı Eğitim Merkezi Müdürü Baytikova Elmira, Kırgızistan Cumhuriyet Başsavcılığı Savcı ve Müfettiş Eğitim Merkezi Müdürü Azamat Moldobaev, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Yargı Konseyi Hakimlik Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Komil Sindarov, Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı Akademisi Başkan Yardımcısı Muzaffarjon Musajanovich Mamasiddikov, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır B. Nazarov, Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Uluslararası Hukuk Bölüm Başkan Yardımcısı Nazım Khodjayev ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov katıldı.

Gül, yargı mensuplarının eğitim alanında en iyi uygulama örneklerinin ve araştırmaların paylaşılarak, kurumlar arasındaki iş birliğinin tesis edilmesi ile hukukun üstünlüğünü sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla kurulan birliğe çalışmalarında başarılar diledi.

PAB Başkanı ile görüşme ???????

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ayrıca, PAB Başkanı Başkanı Duarte Pacheco ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pacheco'ya, PAB Türkiye Delegasyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile PAB Türkiye Delegasyonu Sekreteri Saren Akseli'nin eşlik ettiği Bakanlıktaki görüşmede Gül, Pacheco'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.???????

Bakan Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ve PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

Bakan Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ve PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

Bakan Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ve PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

Bakan Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ve PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

Bakan Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ve PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Gül, Türk yargı eğitim kuruluşları temsilcileri ve PAB Başkanı Pacheco ile görüştü - Haberler
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