Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı (2)

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel
Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı (2)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' toplantısı kapsamında kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

MARDİN (DHA) - VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' toplantısı kapsamında kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Gül, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Demirtaş, Bakan Gül'e kentte yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.


Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı (2)

Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı (2)

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersun Yanal Ekrem İmamoğlu Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:35:52. #1.11#