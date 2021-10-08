Bakan Gül: Özel hayatın korunması ilkesi, hassasiyetle korunmalı (2)

MARDİN (DHA) - VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

'Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları' toplantısı kapsamında kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Gül, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Demirtaş, Bakan Gül'e kentte yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.