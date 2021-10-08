Bakan Gül,

MARDİN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programının yapıldığı salona gelişi

Salondaki katılımcılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Sinevizyon gösterimi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan'ın konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programına katıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Valilik olarak suç mağdurlarının yaşadığı travmaların tedavi edilmesi, adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılması noktasında mesai mefhumu gözetmeden çalışma yürüttüklerini söyledi.

Demirtaş, Valilik olarak dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de adaletin ivedilikle tesisi ve mağduriyetlerin önlenmesi noktasında üzerlerine düşeni yerine getireceklerini ifade etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ise, yapımına başlanan ve 2023 yılında açılması planlanan yeni adliye binası faaliyete geçtiğinde daha iyi fiziksel imkanlara sahip olunacağını, kaliteli ve verimli hizmet sunumuna devam edeceklerini belirterek, yeni hizmet binasının yapımına katkı sunan herkese teşekkür etti.